ما هي شبكات الجيل الخامس 5G؟ كل ما تحتاج معرفته عن هذه التقنية الجديدة

بعد سنوات من الاختبارات والتجارب، من المقرر طرح الجيل الخامس من أنظمة الاتصالات 5G على نطاق واسع في أوروبا في عام 2020.

ولكن ما هو بالضبط الجيل الخامس 5G وكيف سيغير حياتنا؟

ما هو الجيل الخامس 5G؟

تمثل شبكات 5G الجيل القادم من شبكات الاتصال بالإنترنت. ستوفر نطاقاً ترددياً عالياً للغاية بالإضافة إلى اتصالات أكثر موثوقية للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. سيكون أسرع من 4G بمئة مرة على الأقل وقد تصل إلى 1000 مرة ، مما سيسمح بتنزيل الأفلام عالية الدقة في ثوان معدودة مثلاً.

مزايا شبكات الجيل الخامس

تم تصميم الجيل الخامس 5G لعالم ستعتمد فيه مليارات الأجهزة على اتصال إنترنت ثابت.

وأتيحت أول مجموعة من الهواتف المحمولة التي تدعم شبكة 5G في أوروبا في أيلول/ سبتمبر الماضي، كما تم استكمال البنية التحتية الأولى للشبكة في العديد من البلدان.

بحسب المفوضية الأوروبية فإنها "واحدة من أهم لبنات بناء اقتصادنا الرقمي ومجتمعنا في العقد القادم".

وقالت المفوضية إن الجيل الخامس 5G الذي سيسمح للأجهزة بمعالجة حجم هائل من البيانات بأقل قدر من التأخير سيعزز الذكاء الاصطناعي وكذلك الحوسبة السحابية.

وبمرور الوقت ، سيتأثر النشاط الاقتصادي بأكمله بالبنية التحتية 5G، مما يسرع التحول الرقمي للشركات واعتماد قطاعات كثيرة على التقنية الجديدة، وبالتالي الثورة الصناعية الرابعة.

كم من الوقت يتعين علينا الانتظار؟

يتم حاليًا تطوير تقنية 5G في جميع أنحاء العالم.

اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة العمل الخاصة به لتطبيق التقنية الجديدة في عام 2016 بهدف إطلاق خدمات الجيل الخامس في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة بحلول نهاية عام 2020 على أبعد تقدير، متبوعة بتراكم سريع لضمان التغطية دون انقطاع في جميع المناطق الحضرية وعلى طول المناطق الرئيسية مسارات النقل بحلول عام 2025.

بين عامي 2014 و 2020 ، أنفق الاتحاد الأوروبي 700 مليون يورو على تكنولوجيا 5G، في حين استثمر القطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو.

وفقًا لتحليل أجراه النظام العالمي لرابطة الهواتف المحمولة (GSMA) ، يُقدر أنه بحلول منتصف العقد، سيستخدم حوالي واحد من كل ثلاثة شبكات الجيل الخامس. وتشير الأرقام إلى أن تقنية 5G في أوروبا ستكون حاضرة بنسبة 31 ٪ في عام 2025 ، ما يعني 217 مليون اتصال.

الهوائيات والترددات

موجات تردد الجيل الخامس 5G ذات نطاق أقصر من موجات الأنظمة السابقة، ما يعني الحاجة إلى مزيد من الهوائيات، على مسافة أقرب من الأرض.

إلا أن هذه الاختلافات لن تؤثر على طريقة عمل الهوائيات.

التأثير الصحي لشبكات الجيل الخامس 5G

ليس من المعلوم بعد كيف سيكون هذا التأثير، حتى الآن لم يتمكن أحد من الإجابة على هذا السؤال.

لكن يرى كثيرون أنه كلما دعت الحاجة إلى مزيد من الهوائيات، تزداد المخاطر الصحية.

إلا أنه يجب أن تكون هذه الهوائيات هوائيات حديثة وأن يكون إشعاعها الكهرومغناطيسي أقل بكثير من مستوياته في شبكات 4G / 3G / 2G الحالية.

ومع ذلك، فإن بعض الجماعات في أوروبا تضغط وتعمل ضد اعتماد التكنولوجيا.

أشار تقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى أن "الدراسات لم تسفر بعد عن أدلة واضحة على تأثيرها على الثدييات أو الطيور أو الحشرات"، وأضاف: "إن عدم وجود أدلة واضحة بعد توجه عملية وضع دليل التعرض لتكنولوجيا 5G يترك الباب مفتوحا أمام احتمال وجود عواقب بيولوجية غير مقصودة" .

هل هي نهاية الجيل الرابع 4G؟

لا، لأن تطبيق 5G لن يتم العمل به على الفور وبشكل موحد في جميع أنحاء العالم، لذلك سيستمر النظامان في الوجود بجانب بعضهما البعض، لا سيما أن كثير من الأجهزة غير متوافقة مع تقنية 5G.