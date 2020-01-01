مصرع 30 قردا في حريق بحديقة حيوانات بألمانيا ليلة رأس السنة

تسبب حريق هائل في حديقة للحيوانات في ألمانيا في مصرع عشرات الحيوانات خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء والتي تزامنت مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقالت حديقة حيوانات كريفيلد الواقعة شمال غرب ألمانيا في بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك إن "أسوأ مخاوفنا أصبحت حقيقة... لا توجد حيوانات ناجية من الحريق بمقر القردة".

وأضاف البيان "لقد حلت بنا مأساة لا تصدق بعد منتصف الليل بفترة وجيزة. أحرق منزل القرد البشري"، ولم ينجو غير قرد من نوع الغوريلا رفقة عائلته التي تعيش في مساحة منفصلة عن بيت القردة.

UPDATE 5.50 Uhr Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine Überlebenden Tiere im Affenhaus.... Publiée par Zoo Krefeld sur Mardi 31 décembre 2019

ولا تعرف لحد الساعة أسباب نشوب الحريق، فيما افترض عضو من جمعية رعاية الحيوان الألمانية جيمس بروكنر بأن تكون الألعاب النارية التي استخدمت خلال الإحتفال برأس السنة الميلادية هي السبب.

وقال "إذا تسببت الألعاب النارية بالفعل في نشوب حريق، فسيكون هذا دليلا رهيبا على العواقب المأساوية لاستخدام الألعاب النارية دون مراقبة".

وأضاف "هناك حاجة ملحة لتوفير مناطق وقائية تحظر فيها الألعاب النارية الخاصة بليلة رأس السنة الجديدة" خاصة بالنسبة للمناطق التي تعيش فيها الحيوانات بما فيها الحدائق.

Peter Zylajew/ Facebook

وكان الجزء الذي نشب فيه الحريق والبالغ ألفي متر مربع يضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الشمبانزي و الأورانغوتان (إنسان الغاب) وقوارض والطيور، وفقا للموقع الرسمي لحديقة كريفيلد.

وتتربع الحديقة على مساحة 13 هكتارا، وتضم أزيد من 220 نوعا من الحيوانات والفصائل المختلفة، ويبلغ معدل زوارها حوالي 380 ألف زائر سنويا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات وصور توثق لحظات نشوب الحريق الهائل.

❗❗❗UPDATE❗❗❗ Unser Kollege Leonhard Giesberts von Blaulichtnews Krefeld ist vor Ort. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Anlage bereits im Vollbrand. Die Stimmung ist erdrückend, es besteht wenig Hoffnung auf Überlebende. Ausführliche Informationen folgen morgen auf der Seite der Kollegen. ❗Bockum: Fenster geschlossen halten ❗ Das Affenhaus im Zoo scheint in Vollbrand zu stehen. 📸 | Jens Ehlen | ST Publiée par We love Krefeld sur Mardi 31 décembre 2019