ماذا قال زعماء العالم في خطبهم بمناسبة نهاية العام؟

في خطب وجهها زعماء العالم لتهنئة شعوبهم بحلول العام الجديد تطرق كل منهم إلى أبرز الملفات العالمية والمحلية والتحديات الرئيسية التي قد تواجه بلدانهم والعالم، إلا أن أبرز الملفات والتي حظيت باهتمام رؤساء الدول الأوروبية كانت ملف التغير المناخي وما يتوجب القيام به لمحاربة هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا حقيقيا للعالم.

إلا أن هذا الملف غاب عن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاريعه للعام 2020.

من موسكو ... بوتين يدعو الروس إلى "الوحدة" في الـ 2020

وفي كلمة ألقاها، ركز بوتين على دعوة الشعب الروسي إلى "الوحدة". وقال "إننا نعيش في وقت عاصف وديناميكي ومتناقض، إلا أننا نستطيع وعلينا أن نفعل كل شيء لضمان تطور روسيا بنجاح ومن أجل تغيير كل شيء في حياتنا نحو الأفضل".

ميركل .. ظاهرة الاحتباس الحراري حقيقية

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ركزت خلال كلمتها من برلين على ملف التغير المناخي، وعلقت قائلة "أنا في الخامسة والستين من عمري، وأنا في عمر لن أتعرض شخصيا لجميع تداعيات تغير المناخ التي قد تحدث في المستقبل إن لم يتحرك الساسة. ظاهرة الاحتباس الحراري حقيقية، إنها تشكل خطرا ومعظم الأزمات والمشكلات الناجمة عن الاحتباس الحراري هي من صنع الإنسان".

ماكرون .. العام 2020 سيشهد نموذجا بيئيا جديدا

وفي العاصمة الفرنسية باريس، وقف الرئيس إيمانويل ماكرون وللعام الثاني على التوالي أمام شعبه مخاطبا بشكل خاص آلاف الأشخاص المنتقدين لسياساته الاقتصادية، بدءا من أصحاب السترات الصفراء وصولا إلى المنظمات والنقابات الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الماضية احتجاجا على اصلاحات مقترحة على نظام التقاعد. وأكد أن العام الجديد سيشهد نموذجا بيئيا جديدا.

ولفت ماكرون إلى أنه في الأشهر المقبلة سيعلن عن استراتيجية جديدة يتم اتباعها في السنوات المقبلة لتقليل انبعاثات الغاز وتقليل الاحتباس الحراري.

الرئيس الإيطالي .. تغير المناخ يمثل تحديا حقيقا

وفي روما، قال الرئيس سيرجيو ماتاريلا إن خوض المعركة لحماية الكوكب من أجل الأجيال القادمة قد تكون نقطة إيجابية.

واعتبر ماتاريلا أن تغير المناخ يمثل تحديًا حقيقيا. وقال "لا يمكننا قبول أي تأخير لإيجاد الحلول لمعالجة هذا الملف. إن خيارات المناخ ليست مجرد دفاع طبيعي وضروري من أجل الأجيال القادمة إلا أنها أيضا تمثل فرصة مهمة للتنمية والعمالة والإبداع".