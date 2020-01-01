الهند تكشف عن إرسال مهمة جديدة للهبوط على سطح القمر في 2020

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية يوم الأربعاء أنه تم اختيار أربعة رواد فضاء هنديين لإنجاز أول مهمة فضاء مأهولة أطلق عليها اسم "غاغانيان".

وأعلن رئيس وكالة الفضاء الهندية كي سيفان عن مهمة جديدة لمحاولة الهبوط على سطح القمر بعد فشل مهمة مماثلة عام 2019.

وقال كي سيفان "لقد أحرزنا تقدما جيدا في عام 2019، بالنسبة لـ"غاغانيان" تم الانتهاء من التصاميم و عملية اختيار رواد الفضاء. الآن سيتم التخطيط لتدريب رواد الفضاء الأربعة في الأسبوع الثالث من شهر يناير من هذا العام".

كما ذكر سيفان أن مركبة الهبوط الخاصة على سطح القمر "شاندراين 3" ستكون مشابهة لمركبة "شاندراين 2" التي فشلت في الهبوط الناعم على المنطقة القطبية الجنوبية للقمر في عام 2019.