خامنئي يدين الغارات الأمريكية في العراق ويرد على تهديد ترامب "أنتم تتفوهون بالهراء"

أدان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، بشدة، الاربعاء، الضربات الجوية الأمريكية على فصيل موال لايران في العراق، في أول تعليق له على الغارات التي نفذت الأحد.

وقال خامنئي على حسابه الرسمي على تويتر "إنني والحكومة والشعب الإيراني ندين بشدة هذا التصرف الأميركي الخبيث" في اشارة إلى الغارات الأميركية على مواقع لكتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي، في غرب العراق.

من جهته غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء على حسابه الرسمي في تويتر أن "إيران ستدفع ثمناً غالياً نتيجة الهجوم الذي وقع على مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد".

وأضاف ترامب ما يقوله ليس تحذيراً وإنما هو تهديد فعلي لطهران.

ورد خامنئي على ترامب عبر تويتر بالقول "أنتم تتفوّهون بالهراء! لا دخل لإيران بهذا. ثانياً ليكن الأمريكيّون منطقيّين وهم ليسوا كذلك. الشعب العراقي مشمئزٌّ من الأمريكيّين".

وقام الجيش الأمريكي بضربات جوية استهدفت ليل الأحد الماضي قواعد لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران وأوقعت 25 قتيلا، رداً على مقتل متعاقد أميركي في هجوم صاروخي.

وجاءت الغارات الأمريكية بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق في الهجمات الصاروخية ضد مصالح أمريكية في العراق الذي يشهد حركة احتجاج ضد السلطة وحليفتها إيران.

ومنذ 28 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل 11 هجوما على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أمريكيين، وصولا الى استهداف السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا في بغداد.

وأسفرت أول عشرة هجمات عن سقوط قتيل وإصابات عدة في صفوف الجنود العراقيين، إضافة إلى أضرار مادية. غير أنّ هجوم الجمعة الماضي مثّل نقطة تحوّل، اذ قتل فيه متعاقد أمريكي وكانت المرة الأولى التي تسقط فيها 36 قذيفة على قاعدة واحدة يتواجد فيها جنود أمريكيون، وفق مصدر أمريكي.