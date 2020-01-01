زعيم كوريا الشمالية يعلن نهاية الوقف الإختياري للتجارب النووية ويتوعد واشنطن بفعل "مروع"

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، متوعداً بفعل "مروع" ضد الولايات المتحدة التي جاء ردها معتدلاً.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأربعاء عن كيم قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم "ليس لدينا أي سبب لمواصلة الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام". وأضاف "سوف يكتشف العالم في المستقبل القريب سلاحا استراتيجيا جديدا".

وكان كيم أعلن في العام 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الإختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات.

وفي السنوات الماضية، نفذت كوريا الشمالية ستة اختبارات نووية وأطلقت صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأميركية.

وتهدد تصريحات كيم الأربعاء الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين، مع إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً إلى "الوعد" الذي قطعه له الزعيم الكوري الشمالي.

وأكد الرئيس الأميركي من جديد الثلاثاء "لقد وقّعنا اتفاقا يتحدث عن نزع السلاح النووي. كانت هذه الجملة الاولى، وقد تم ذلك في سنغافورة. أعتقد أن (كيم) رجل يلتزم بكلامه"، في إشارة إلى القمة التاريخية التي جمعتهما في سنغافورة في عام 2018.

لكن المحادثات بين البلدين وصلت إلى حائط مسدود إثر انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في شباط/فبراير 2019.

وأمام اللجنة المركزية لحزب العمال، قال كيم إن كوريا الشمالية مستعدة لمواصلة العيش في ظل نظام عقوبات دوليّ، كي تُحافِظ على قدرتها النووية.

شاشة تلفزيون في سيول تعرض صورا للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون AP

كيم عن الولايات المتحدة: إنها تتبع "أسلوب العصابات"

ونقلت الوكالة عنه قوله "إن الولايات المتحدة تقدم مطالب مخالفة للمصالح الأساسية لدولتنا وتعتمد أسلوباً مثل أسلوب العصابات".

وتابع كيم أن واشنطن "أجرت عشرات التدريبات العسكرية المشتركة (مع كوريا الجنوبية) والتي كان الرئيس (دونالد ترامب) وعد شخصيًا بوقفها" وأرسلت معدات عسكرية عالية التقنية إلى الجنوب وصعدت العقوبات على الشمال بحسب قوله.

وأردف "لا يمكننا ابدا ان نبيع كرامتنا"، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ ستقوم بعمل "مروع لجعل (الولايات المتحدة) تدفع ثمن الآلام التي عاناها شعبنا".

وعلى غرار ترامب، جاء ردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو معتدلاً أيضاً.

وأكد أن الولايات المتحدة تريد "السلام وليس المواجهة" مع كوريا الشمالية وذلك في مقابلة مع قناة سي بي إس الأميركية.

وأضاف "نريد ان نستمر في ترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية الخيار الأفضل بالنسبة له ولشعبه".

واعتبر أنه "إذا تخلى الزعيم كيم عن التزاماته التي قطعها للرئيس ترامب، فسيكون ذلك مخيبا للآمال. آمل ألا يتبع هذا المسار".

وأكدت من جهتها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن اختبار كوريا الشمالية لأسلحة استراتيجية "لن يكون عاملاً مساعداً في مفاوضات نزع الأسلحة النووية".

وجاء اللقاء السنوي للجنة المركزية لحزب العمال وإعلان وكالة الأنباء الرسمية قبل خطاب كان من المتوقع أن يلقيه كيم لمناسبة راس السنة لكن يبدو أنه قد تراجع عنه.

والخطاب يعد مناسبة سياسية بارزة في كوريا الشمالية. وهو تقليد أطلقه جده كيم إيل سونغ، مؤسس النظام الكوري الشمالي، ثم تخلى والده عنه ليعيد كيم جونغ أون إحياءه.

ومنذ أشهر، تطالب بيونغ يانغ بتخفيف للعقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي وبرنامجها للأسلحة الباليستية، فيما ترى إدارة ترامب أن على كوريا الشمالية أن تقوم بمبادرات ملموسة قبل أن تحصل على مطلبها.

صاروخ بالستي عابر للقارات برأس دونالد ترامب

يرى هاري كازيانيس الباحث في مركز "ناشيونال إنترست" للأبحاث في واشنطن أن "كيم جونغ أون يلعب لعبة جيوسياسية خطرة".

ويعتبر كازيانيس أن تصريحات كوريا الشمالية "أشبه بوضع صاروخ بالستي عابر للقارات برأس دونالد ترامب على أمل أن تحصل على تنازلين تريدهما بشدة: تخفيف العقوبات وضمانات أمنية".

ويوضح الباحث "يبدو أن تهديدها بأن تظهر من جديد قدرتها على ضرب الأراضي الأميركية بسلاح نووي تدفع الولايات المتحدة إلى تقديم تنازلات إضافية".

لكنه يرى أن تلك الاستراتيجية لن تكون ناجعة على الأرجح، لأن من المحتمل أن ترد واشنطن "بمزيد من العقوبات، وتعزيز حضورها في شرق آسيا، ومزيد من التهديدات عبر حساب ترامب على تويتر".

وفي عام 2017، حين بلغ التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن ذروته، هدد ترامب برد من "نار وغضب" على كوريا الشمالية.