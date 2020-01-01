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لبنان

المتظاهرون اللبنانيون يستقبلون العام الجديد بـ "ثورة رأس السنة"

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بقلم:  يورونيوز مع AP
لبنانيون يحتفلون من موقع الاحتجاجات بليلة رأس السنة الجديدة
لبنانيون يحتفلون من موقع الاحتجاجات بليلة رأس السنة الجديدة -
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AP - Bilal Hussein
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ودع المتظاهرون اللبنانيون عام 2019 بالموسيقى والألعاب النارية وصدحت حناجرهم بهتافات "الثورة" و "الشعب يريد إسقاط النظام".

وتجمع الآلاف في ساحة الشهداء بالعاصمة بيروت، رافعين أعلام لبنان وشعارات "قبضة الثورة" أمام منصة لمسرح شهد عروضا فنية وألحانا موسيقية دار معظمها حول الاحتجاجات. وعلت شاشة عرض كبيرة المنصة لتظهر عليها عبارة "ثورة رأس السنة"

تقول ميرنا شدياق سابا وهي من المسؤولين عن تنظيم الحفل "هذا هو لبنان الجديد، لبنان الذي نريده. نحن في الساحة، ساحة الثورة في ليلة رأس السنة نحتفل، وكل شيء مجاني. الشعب اللبناني يستحق الاحتفال بفرح ومحبة وهذه هي رسالتنا إلى كل العالم ".

AP / Bilal Hussein
متظاهرون ضد الحكوومة اللبنانية أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية في بيروتAP / Bilal Hussein

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وسط احتجاجات شعبية واسعة تتهم الحكومة بالفساد وسوء الإدارة، حيث باتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية. بالإضافة إلى انقطاع عدد من الأدوية وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في القدرات الشرائية.

AP / Bilal Hussein
احتفالات "ثورة رأس السنة" في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروتAP / Bilal Hussein
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