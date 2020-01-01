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فرنسا

حين يُضبط نبض الفن على نبض الشارع.. موسيقى بالمجان في باريس تضامنا مع المضربين

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بقلم:  يورونيوز 
أعضاء أوركسترا أوبرا باريس
أعضاء أوركسترا أوبرا باريس -
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أ ب - KAMIL ZIHNIOGLU
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حين يُضبط نبض الفن على نبض الشارع في باريس.. موسيقى بالمجان في شوارع باريس

فيما بدا وكأنه محاولة للتخفيف من احتقان الأجواء بسبب استمرار إضرابات العمال الفرنسيين من جهة وفي خطوة تهدف للتضامن مع المضربين من جهة أخرى، أقام أعضاء أوركسترا أوبرا باريس المضربين عن عملهم الثلاثاء عرضاً مجانياَ استمتع به المئات من الناس.

وأقيم العرض الموسيقي في الشارع حضره مواطنون قادتهم الصدفة إلى المكان وجمعٌ من موظفي دار الأوبرا المضربين المحتجين على مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص على تعديل نظام التقاعد. وبينما صدح صوت الموسيقى عساها تخفف من وطأة المعاناة مع الإضرابات التي تكاد تطوي شهرها الأول، رُفعت لافتات مكتوب عليها "الثقافة في خطر" و"أوبرا باريس في إضراب".

وأدى الإضراب، الذي دخل يومه السابع والعشرين اليوم، إلى إلغاء نصف رحلات القطارات بالبلاد في ظل عدم وجود بوادر التوصل إلى اتفاق بين النقابات وماكرون الذي بدا في خطابه للأمة بمناسبة رأس السنة الثلاثاء وكأنه بدأ يتراجع ويستمع لغضب الشارع وإن قليلا إذ أعلن في كلمته أنه قد طلب من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات التي تمارس أعمالا مُضنية كي يتسنى لها مغادرة الخدمة مبكرا..

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