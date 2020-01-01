تتولى وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات السويسرية سيمونيتا سوماروغا منذ الأربعاء رئاسة الكونفدرالية السويسرية، وهو منصب رمزي بحت.

انتخبت سوماروغا البالغة من العمر 59 عام وهي عضو في الحزب الإشتراكي، في 11 كانون الأول/ديسمبر، بأغلبية 186 صوتا لمنصب الرئاسة من قبل مجلسي البرلمان. وكان من المتوقع انتخابها نظرا لتناوب أعضاء الحكومة السبعة على تولي هذا المنصب.

وسبق لهذه السيدة المنحدرة من مدينة برن والتي نشأت في كنف أسرة مؤلفة من أربعة أولاد، أن شغلت هذا المنصب في العام 2015.

بعد دراسة العزف على البيانو في معهد لوسرن للموسيقى، قامت بتدريسه لعدة سنوات في فريبورغ، واشتهرت كرئيسة هيئة حماية المستهلك في الإقليم الناطق بالألمانية.

بدأت مسارها السياسي في الـ 37 من عمرها عندما تم انتخابها في المجلس المحلي لمدينة كونيز، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع بالقرب من برن، وبقيت في المنصب 8 أعوام.

وعلى المستوى الوطني، تم انتخابها لعضوية المجلس الوطني (الغرفة السفلى) في عام 1999 وانضمت بعد ذلك بأربع سنوات إلى مجلس الولايات (الغرفة العليا)، حيث مثلت إقليم برن حتى عام 2010.

انضمت سوماروغا للحكومة في أيلول/سبتمبر 2010. وشغلت منصب وزيرة العدل والشرطة من العام 2010 لغاية 2018 ثم وزيرة البيئة والنقل والاتصالات والطاقة منذ عام.

منذ عام 1959، تتقاسم الأحزاب السياسية الأربعة المهيمنة الحقائب الوزارية السبعة للحكومة، وفقًا للنظام المعروف باسم "الصيغة السحرية". وينتخب البرلمانيون الرئيس والوزراء في نفس الوقت.

ويستلم كل من حزب الشعب والحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي الراديكالي وزارتين فيما تعود الوزارة السابعة إلى الحزب الديمقراطي المسيحي.

وسجل حزب الخضر، في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر، تقدمًا تاريخيًا. وأضحوا الطرف الرابع في المجلس الوطني إلا أنهم فشلوا في ضم وزير منهم إلى الحكومة.