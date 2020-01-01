مقتل عشرة سجناء على الأقل خلال مواجهات في مركز اعتقال في فنزويلا

قُتل عشرة سجناء على الأقل خلال مواجهات بين عصابات عدة داخل مركز اعتقال بولاية زوليا بشمال غرب فنزويلا، بحسب ما أعلنت عنه منظمة غير حكومية فنزويلية تدافع عن حقوق السجناء الثلاثاء.

وكتبت منظمة "نافذة الحرية" عبر تويتر "حرب عصابات في مركز اعتقال كابيماس في ولاية زوليا (...) هناك ما لا يقل عن عشرة قتلى"، في وقت لم يصدر تعليق فوري عن السلطات الفنزويلية. ووفقا للمنظمة، انفجرت أربع قنابل أثناء هذه الاشتباكات، وأحرق المحتجزون أحد مباني المركز الذي تديره شرطة زوليا.

وقال سكان في الحي إنهم سمعوا "انفجارات عدة" في مركز الاعتقال بعد ظهر الإثنين، فيما أكد حاكم الولاية عمر برييتو أنه يستعد لإغلاق المركز نهائيا.

وفي فنزويلا، تتكرر حالات العنف في مراكز الحبس الاحتياطي، حيث يُفترض ألا يبقى السجناء أكثر من 48 ساعة، وفقا لقانون العقوبات.

وفي 28 أذار/مارس 2018، قضى 68 سجينا جراء اندلاع حريق في زنزاناتهم خلال تمرد في سجن بفالنسيا (شمال). وفي آب/أغسطس 2017، لقي 37 سجينا حتفهم في سجن بولاية أمازوناس (جنوب)، خلال تمرد أيضا.