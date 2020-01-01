شاهد: العواصم الأوروبية تحتفل بحلول العام الجديد بالألعاب النارية والعروض الموسيقية

احتفلت أغلب دول أوروبا الثلاثاء بحلول العام الجديد بعرض هائل للألعاب النارية. ففي باريس، تجمّع عشرات الآلآف للاحتفال بالعام 2020 وشاهدوا عرضا ضوئيا عند قوس النصر مصحوبا بحفل موسيقي. وفي لندن، دقّت ساعة بيغ بن عند منتصف الليل بعد أن كانت صامتة مدة طويلة بسبب أعمال الصيانة. وأطلِقت الألعاب النارية على ضفتي نهر التايمز.

وفي موسكو، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة، بعد عشرين عاماً من وصوله إلى الحكم، الروس إلى "الوحدة" لمواصلة تنمية البلاد. وتحتفل المدن الروسية بعيد رأس السنة مع تفاوت التوقيت بينها بفعل مساحة البلاد الشاسعة. وحضر سكان موسكو عرض الألعاب النارية أمام الكرملين.

أما في اليونان، فتجمع المئات في العاصمة أثينا لمتابعة عرض الألعاب النارية، نفس الأجواء عاشتها العاصمة الألمانية برلين.