شاهد: حركة فتح تحتفل بإنطلاقتها ال55 في غزة

احتفل الثلاثاء العشرات من مؤيدي حركة فتح في قطاع غزة بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الحركة وسط مدينة غزة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية و صور الأسرى الفلسطينيين. كما دعا تيار إصلاح حركة فتح للمشاركة في إيقاظ شعلة الحركة وفاء للتضحيات والأسرى.

وفي رام الله، نظّمت الحركة احتفالا كبيرا وانطلقت مسيرة من وسط المدينة، باتجاه ميدان "المنارة". وشارك في الحفل قيادات بارزة في حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

حركة فتح، حركة فلسطينية وطنية ثورية، تعترف بوجود إسرائيل وبأحقيتها في الوجود على الأراضي التي احتلتها قبل العام 1967، وهي جزء رئيسي من الطيف السياسي الفلسطيني، وثاني أكبر فصيل ممثل في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد حركة حماس حسب آخر انتخابات، وأكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وبعد عدة عقود من المقاومة المسلحة لإسرائيل، أوقفت الحركة عملها في العام 2007 حين سلم الجناح العسكري للحركة (كتائب شهداء الأقصى)السلاح وأعلنت وقف الهجمات على إسرائيل مقابل عفو إسرائيل عن أعضائها.

وأسست حركة فتح في 1 يناير من العام 1965، وتعد من أولى حركات النضال الفلسطيني العلماني ضد إسرائيل. وارتبطت حركة فتح بقائدها ياسر عرفات حتى وفاته في العام 2004.