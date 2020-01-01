شاهد: البابا فرانسيس يضرب مؤمنة على يدها في الفاتيكان

أثارت إمرأة غضب البابا فرانسيس مساء الثلاثاء في ساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان بعد ان أمسكت بيده بقوة وجذبته نحوها من أجل تحيتها ومصافحته. الحادثة وقعت بعد صلاة غروب الشمس حيث توجه البابا فرانسيس لتحية الحجيج الذين قدموا بقوة إلى الفاتيكان للصلاة ورؤيته والحصول على تبريكاته.

واحتشد الحجاج في ساحة الفاتيكان لتحية البابا ومصافحته، غير أن وراء السياج كانت تقف إمرأة يبدو وأنها كانت تنتظر بفارغ الصبر مصافحة البابا، فقامت بجذب يده بقوة ما أثار غضبه وقام بضربها على يدها مرتين، قبل ان ينسحب وعلامات الغضب تبدو على محياه.