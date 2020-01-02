مقتل 18 شخصا بينهم أطفال في تحطم طائرة عسكرية بدارفور غرب السودان

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أن 18 شخصا بينهم أربعة أطفال قتلوا إثر سقوط طائرة شحن عسكرية مساء اليوم الخميس كانت في طريقها إلى الخرطوم بعد إقلاعها من مطار الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب السودان.

وقال الناطق العميد ركن عامر محمد الحسن في بيان "تعرضت طائرة عسكرية من طراز انتونوف 12 لحادث سقوط بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة ما أدى إلى تحطمها واستشهاد طاقمها المكون من سبعة عسكريين، إضافة إلى ثلاثة قضاة وثمانية مواطنين بينهم أربعة أطفال".

وأكد مصدر عسكري من مدينة الجنينة لوكالة فرنس برس، أن الطائرة أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين جراء الاشتباكات التي اندلعت يوم الأحد في المنطقة بين مسلحين ينتمون لقبائل عربية وإفريقية.

وكانت جمعية الهلال الأحمر السوداني أعلنت اليوم الخميس أنها نقلت 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 كانون الأول/ديسمبر بالجنينة الى مشرحة مستشفى المدينة.

وأصيب 241 شخصا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان الهلال الأحمر السوداني.

وطبقا لوسائل الإعلام السودانية، اندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد إثر شجار بين شخصين وتواصلت الاثنين بالأسلحة وتم إحراق عدد من المنازل في مخيم كردينق للاجئين جراء النزاع في الإقليم الذي اندلع في 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم التي كانت تساندها القبائل العربية حينها.