لبنان يعلن تسلمه "النشرة الحمراء" بشأن كارلوس غصن من الانتربول

تسلّمت السلطات اللبنانية من الانتربول "النشرة الحمراء" المتعلقة برجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل الخميس، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي.

وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، أنّ "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف +بالنشرة الحمراء+ من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن".

وتقنيا، يخضع كارلوس غصن لـ "إشعار أحمر" يتم إصداره بناءً على طلب دولة عضو في الأنتربول، وتعد هذه النشرية طلب اعتقال شخص مطلوب في انتظار تسليمه إلى اليابان أو إلى بلد آخر. ومع ذلك، لا يجبر النشرية الحمراء على أي حال من الأحوال أي دولة على الشروع في القبض على الشخص المطلوب. فكل دولة عضو تقيم القيمة القانونية الواجب منحها لإشعار أحمر صادر من الأنتربول.