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المملكة العربية السعودية

السعودية تسمح لحاملي تأشيرات شنغن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بدخول أراضيها دون قيود

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بقلم:  يورونيوز 
تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية
تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية -
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موقع وزارة الخارجية السعودية
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قالت وسائل إعلام سعودية الخميس إن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد حددت إجراءات جديدة متعلقة بدخول المسافرين غير السعوديين بغض النظر عن جنسياتهم إلى أراضي المملكة. وتعفي هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ حاملي تأشيرات شنغن وتأشيرات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من طلب تأشيرة المملكة السعودية مسبقا، حيث تٌسلم لهم تأشيرة السعودية في المطارات.

وأصدرت الهيئة وثيقة تحدد من خلالها شروط دخول المملكة السعودية بغرض السياحة من خلال تأشيرات شنغن وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث يتطلب من حامليها أن تكون تأشيراتهم صالحة من تاريخ الوصول إلى السعودية حتى مغادرتها وأن يتم ختم جواز سفر التأشيرة ولو لمرة واحدة من الدولة التي منحتها.

الإجراءات الجديدة تم توزيعها على مختلف الناقلين الجويين الذين يوفرون رحلات إلى المطارات السعودية، حيث أوكلت لهم مهام التحقق من الشروط المحددة.

وثيقة هيئة الطيران السعودي يخص جميع الجنسيات والتأشيرات السياحية والتجارية.

هذا وأعلنت السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي عن فتح أبوابها أمام السياح من جميع أنحاء العالم من خلال تخصيص تأشيرات جديدة في إطار رؤية السعودية 2030.

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