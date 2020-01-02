البرلمان التركي يصوّت على مذكرة تسمح لأنقرة إرسال جنود إلى ليبيا

يصوت النواب الأتراك اليوم الخميس على مذكرة رئاسية تسمح لأنقرة إرسال جنود إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في هذا البلد.

وينطلق نقاش المذكرة المقدّمة من الرئيس رجب طيب إردوغان بدءاً من الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش، على أن يتم التصويت عليها في أعقاب ذلك. ويحوز حزب إردوغان وحليفه "الحركة القومية" على غالبية برلمانية تتيح تبني النص.

وتندرج هذه المبادرة في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي جرى التوصل إليه بين إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

ويسمح هذا الاتفاق للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.

وسبق للرئيس التركي أن شدد مراراً على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج المعترف بها أممياً ولكنّها تواجه هجوماً يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر.

وعلى الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن من نشر قوات في ليبيا، على غرار ما فعلت خلال السنوات الماضية لإرسال عسكريين إلى سوريا والعراق. وهذا هو فحوى المذكرة التي رفعت الاثنين إلى البرلمان.

غير أنّ متابعين للشأن الليبي يتساءلون ما إذا كانت تركيا تنوي إرسال جنود إلى ليبيا أو أن تواجدها هناك سيقتصر على إرسال "مستشارين عسكريين" دعماً لحكومة الوفاق.

ويوم أمس الأربعاء، أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنّ الجيش التركي "مستعد"، ولكنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحدد وفقا لـ"تطورات الميدان".

وأضاف أنّ أنقرة تأمل في تبني البرلمان للنص الخميس، ما يمنح تفويضا للجيش لمدة عام.

وأعلن أنّ "المذكرة التي سيناقشها البرلمان تحمل أيضا رسالة سياسية. فبعد التصويت، إذا غيّر المعسكر الثاني موقفه وقال "سننسحب، ونوقف الهجوم"، فحينها لماذا نذهب إلى هناك؟".

بالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير حدودي مع تركيا، مثل سوريا، فإنّ انتشارا تركياً في ليبيا قد يؤدي إلى صدام مع روسيا.

وبرغم أنّ موسكو تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا، فإنّ مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة والرئيس التركي يؤكدان أنّ هؤلاء يعملون إلى جانب قوات حفتر الساعية منذ نيسان/ابريل إلى السيطرة على طرابلس.

وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الأربعاء لافتتاح خط أنابيب إلى جانب نظيره التركي، وهي فرصة لهما للتباحث في الملف الليبي.

وكانت تركيا قد سرّعت تطوير علاقاتها مع حكومة الوفاق بتوقيعها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الاتفاق العسكري الأمني وآخر مرتبط بترسيم الحدود البحرية.

وأثار الاتفاق الثاني غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.

وباتت تركيا في حاجة ماسة إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس لدعم مطالباتها في شرق المتوسط حيث تنضوي دول مثل اليونان وجمهورية قبرص ومصر ضمن جبهة واحدة.

ورأى غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت يوم الأثنين، أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق مع أنقرة يشكلان "تصعيدا في النزاع" ويساهمان في "تسريع تدويله وتوسعه لا سيما الى المجال البحري".

وكان تصويت البرلمان التركي مقررا الأسبوع المقبل غير أنّ الحكومة طلبت تقديم موعده بسبب الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق في طرابلس.