شاهد: اندلاع حريق جديد في مصنع للبطاريات في نيودلهي

انهار مصنع في نيودلهي الخميس على إطفائيين كانوا يحاولون السيطرة على ثالث حريق كبير يضرب العاصمة الهندية خلال أقل من شهر، كما أفاد مسؤولون. وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من رجال الإطفاء بجروح، فيما بقي أحدهم عالقاً لسبع ساعات في مصنع للبطاريات، بعد الاعلان عن الإنذار من الحريق، وفق متحدث باسم خدمات الطوارئ.

ووضعت أجهزة الطوارئ في حالة استنفار خاصة بعد سلسلة كوارث خطيرة في الأسابيع الأخيرة.

وقتل 43 شخصاً في حريق ضرب مصنعاً للحقائب في 9 كانون الأول/ديسمبر، فيما قتل 9 آخرون في حادث آخر.

وتمت تعبئة أكثر من 150 إطفائياً لمكافحة حريق في مقاطعة بيراغارهي في نيودلهي بعد إعلان حالة الإنذار فجر الخميس. وأفيد عن ارتفاع ألسنة النيران إلى أكثر من عشرة أمتار. وكان الإطفائيون يحاولون السيطرة على حريق في داخل المصنع حين وقع انفجار في جزئه الخلفي الذي انهار مطلقاً أدخنة سوداء سامة.

وغالباً ما تندلع حرائق في الهند، نظراً لضعف التخطيط المدني في البلاد، والتراخي في إنفاذ قواعد السلامة.