شاهد: مواجهات في هونغ كونغ خلال أول تظاهرة مؤيدة للديموقراطية في 2020

امتلأت شوارع هونغ كونغ الأربعاء بعشرات الآلاف من المتظاهرين المشاركين في تحرك لمناسبة رأس السنة، يهدف لبث روح جديدة في حراك المطالبين بالديموقراطية، أسفر عن مواجهات مع الشرطة.

وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة منذ حزيران/يونيو أخطر أزمة لها منذ إعادتها لبكين في عام 1997.

وشارك أكثر من مليون من سكان هونغ كونغ في التظاهرة بحسب المنظمين. وذكرت الجبهة المدنية لحقوق الانسان في بيان "المشاركة الاجمالية تجاوزت 1,03 مليون نسمة وهو العدد القياسي المجسل في 9 حزيران/يونيو" في اشارة الى اول تظاهرة كبرى في بداية التحرك.

والاربعاء طلبت السلطات من المنظمين انهاء المسيرة قبل الوقت المحدد بسبب وقوع مواجهات. والتظاهرة التي حصلت على اذن بدأت سلميا بعد الظهر لكن مواجهات وقعت في حين وصلت الى حي وان شاي.