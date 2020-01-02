شاهد: الآلاف يستقبلون العام الجديد في أوروبا بالسباحة في المياه المتجمدة

في ممارسة فريدة من نوعها، خرج عشرات الآلاف في مختلف أنحاء أوروبا صبيحة عام 2020 إلى البحيرات والخلجان البحرية للاحتفال واستقبال السنة من خلال الغطس والسباحة في المياه المتجمدة.

وخرج العشرات من الإيطاليين في أول أيام العام الجديد لممارسة التقليد المتبع في البلاد والذي يتطلب وبحسب المشاركين الكثير من الجرأة والقوة للإقدام عليه في مثل هذا الطقس، والأجواء شديدة البرودة.

وفي هولندا أيضا، وضمن تقليد اعتيادي خرج أكثر من 50000 شخص لاستقبال العام الجديد من خلال السباحة في المياه المتجمدة. واحتشدت الجماهير الغفيرة على شاطئ بليجبورغ في أمستردام لتشجيع من يصفونهم بـ"الأبطال" أثناء قيامهم بالقفز في المياه.

وفي مدينة أنتيب الفرنسية شارك حوالي 200 شخص من الشباب والمسنين من النساء والرجال في الحمام التقليدي لاستقبال العام الجديد.