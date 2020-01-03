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شاهد: شرطي يهدد نائب في البرلمان برشه برذاذ الفلفل في هونغ كونغ

هددت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، النائب تيد هوي شي فونغ، العضو في الحزب الديمقراطي برشه برذاذ الفلفل السائل. ودعا النائب الشرطي بالبقاء هادئا وألا يستعمل المادة الحارقة. وقد شهدت هونغ كونغ تجمعا حاشدا لمتظاهرين، انتهى بإيقافات جماعية وصدامات بين عناصر الشرطة والمحتجين.

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