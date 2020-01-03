عاجل

إيران

من هو إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس الذي خلف قاسم سليماني؟

 محادثة
بقلم:  Euronews 
إسماعيل قاآني - القائد الجديد لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني
إسماعيل قاآني - القائد الجديد لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني -
حقوق النشر
AP
حجم النص Aa Aa

عين آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل قآني قائداً جديداً لفيلق القدس، خلفاً للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجراً في غارة أميركية في بغداد.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي: "إثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه، أحيل منصب قيادة فيلق القدس إلى القائد العميد إسماعيل قآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري".

وشارك قاآني شارك إلى جانب سليماني في الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينات، وإنه كان واحداً من أهم القادة في الحرس الثوري، حيث تولى مناصب عدة، من بينها قيادة العمليات في أفغانستان إلى جانب مناصب أخرى، قبل أن يعين نائباً لقاسم سليماني في فيلق القدس.

ودعا خامنئي في البيان الإطارات العاملة في فيلق القدس إلى التعاون مع القائد الجديد إسماعيل قاآني، مشيرا إلى أن الخطط المعتمدة في عهد قاسم سليماني هي ذاتها لم تتغير.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox