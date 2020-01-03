من هو إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس الذي خلف قاسم سليماني؟

عين آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل قآني قائداً جديداً لفيلق القدس، خلفاً للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجراً في غارة أميركية في بغداد.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي: "إثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه، أحيل منصب قيادة فيلق القدس إلى القائد العميد إسماعيل قآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري".

وشارك قاآني شارك إلى جانب سليماني في الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينات، وإنه كان واحداً من أهم القادة في الحرس الثوري، حيث تولى مناصب عدة، من بينها قيادة العمليات في أفغانستان إلى جانب مناصب أخرى، قبل أن يعين نائباً لقاسم سليماني في فيلق القدس.

ودعا خامنئي في البيان الإطارات العاملة في فيلق القدس إلى التعاون مع القائد الجديد إسماعيل قاآني، مشيرا إلى أن الخطط المعتمدة في عهد قاسم سليماني هي ذاتها لم تتغير.