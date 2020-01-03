شاهد: سوريون في إدلب يوزعون الحلوى على المارة احتفالا بمقتل سليماني

وزع الشباب في مدينة الدانا التابعة لمحافظة إدلب السورية اليوم الجمعة الحلوى على المارة ابتهاجا واحتفالا بمقتل رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال ماهر بولاد وهو يحمل صينية من الحلوى "استيقظنا اليوم على نبأ مقتل المجرم قاسم سليماني الذي قتل مئات الآلاف من السوريين وساعد بشار المجرم الذي تسبب في تهجير ملايين السوريين، الحمد لله، استيقظنا اليوم على نبأ وفاته. ونحن نوزع الحلويات فرحا بمناسبة مقتله ونأمل أن يقتل الله بشار الأسد قريبا، وسنقدم الأضاحي".

وقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، ما يثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران.

وأكد الرئيس بشار الأسد أن الشعب السوري "لن ينسى" وقوف سليماني إلى جانب جيش بلاده في النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات.