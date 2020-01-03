محللة في الشأن الإيراني تؤكد: "معالم حرب بين واشنطن وطهران لكنها ليست حربا تقليدية"

معالم الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بدأت تتضح بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في قصف صاروخي استهدف مطار بغداد. صوريا ليني، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية والافريقية بلندن أكدت أنه لم يعد هناك الكثير من الطرق الإيجابية للتراجع عن التصعيد بعد الهجوم الأمريكي.

صوريا ليني قالت: "إيران طرف فاعل في الدولة... ومع ذلك، ونظرا للضغط الهائل من الجهات الفاعلة الأكثر تشددا على المستوى الوطني، ولكن ربما من الخارج أيضا مع مجموعات مثل حزب الله، سيتعين على إيران حقا السير على حبل مشدود حول كيفية انتقامها، إذا كانت بالفعل ستنتقم".

وأضافت صوريا ليني: "قد يظن البعض أن لا أحد يريد الحرب، لكننا رأينا بالطبع في العامين الماضيين أن هناك جهات حكومية فاعلة معينة في المنطقة تدفع الولايات المتحدة حقا نحو الحرب، وأن هذا الواقع أصبح أقرب مع انتخاب دونالد ترامب وأقرب بكثير بعيد مقتل قاسم سليماني".

وأكدت ليني أنه "بالنظر إلى أن إيران قد راهنت حقا على اتفاق نووي ابتعدت عنه الولايات المتحدة وتسبب ترامب في تآكل الكثير من رأس المال المهم الذي كان على الإصلاحيين استغلاله في الدبلوماسية في إيران، فأنا لا أرى كثيرا من المسارات الإيجابية المتبقية مفتوحة لحلحلة هذه الأزمة".

"وأوضحت ليني أنّ إيران لا يمكنها أن تقاتل الولايات المتحدة في حرب تقليدية، إنها لا تستطيع أن تضاهي الولايات المتحدة من حيث ما تملكه من قدرات عسكرية".

"ومع ذلك ، فإن ما تقوم به هو نوع من الحرب. لقد أمضت إيران سنوات عديدة، خاصة منذ ثورة 1979، في بناء رأس مال مهم في دول مثل لبنان وسوريا والعراق، في أماكن تقع فيها الولايات المتحدة، بغض النظر عن مقدار الأموال، لا بغض النظر عن نوع الأسلحة الهائلة التي تمتلكها، فهي لا تستطيع بناء رأس المال المهم هذا على المستوى الميداني".

وقالت ليني: "يمكن لإيران الاستفادة من ذلك. لذا إذا كان هناك نوع من الحرب، فلا أتوقع بالضرورة أن تكون حربا تقليدية. أتوقع من إيران أن تعتمد على وكلائها للضغط على الأصول الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة وأعتقد أن الولايات المتحدة تدرك ذلك، فقد طلبت السفارة الأمريكية في العراق من الأفراد والمواطنين الأمريكيين مغادرة البلاد".