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شاهد: سفن البحرية الأسترالية تجلي سكان بلدة مالاكوتا

قامت سفن تابعة للبحرية الأسترالية بإجلاء سكان بلدة مالاكوتا الذين قصدوا الشاطئ على أمل الذهاب إلى مكان آمن بعد أن دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر ومغادرة المكان. وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية اندلاع المزيد من الحرائق بالمنطقة يوم السبت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تتجاوز 46 درجة إضافة إلى احتمال هبوب رياح قوية قد تزيد من تأجيج الحرائق. وما زال أكثر من 4 آلاف شخص عالقين في مالاكوتا، ولا يتواصلون مع العالم الخارجي إلا من خلال البحر.

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