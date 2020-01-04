النمسا: الخضر يقررون تشكيل تحالف مع المحافظ سيباستيان كورتز

وافق أنصار البيئة النمساويون على مشروع ائتلاف مع المحافظ سيباستيان كورتز، ما أزال آخر عقبة أمام ولادة حكومة لا سابق لها، يقولون إنها ستكون "نموذجا" لأوروبا. وأيد 275 مندوبا لحزب الخضر خلال مؤتمر طارئ وفي أجواء حماسية الاتفاق الذي وقعته قيادتهم في الثاني من يناير-كانون الثاني مع حزب المحافظ كورتز ما يفتح أمامهم أبواب الوزارات للمرة الاولى.

وقال فارنر كوغلر زعيم الخضر: "أوروبا تنظر إلينا وما نفعله مهم على مستوى القارة"، معبرا عن ارتياحه للتمكن من "الاستغناء عن الطاقة الأحفورية" وتحقيق "حياد الكربون".

وهذه الاجراءات التي انتزعت من كورتز وأشادت بها المنظمات غير الحكومية "تبرر" بحسب الخضر التنازلات التي قدمت للمحافظين في مجالات أخرى. وأقر الخضر الذين سيحصلون على أربع وزارات مقابل عشر للحزب المحافظ، بأنهم توصلوا إلى أرضية مشتركة بعد صعوبات.

وقالت بيرغت هيبن مسؤولة الحزب في فيينا: "يجب ألاّ ننسى أننا حزب حصل على 13.8 في المائة" من الأصوات. وصادق الخضر على تبني كورتز سياسة متشددة في قضايا الهجرة. وقالوا إنهم أرادوا ابداء "مسؤولية وواقعية" "لمنع كورتز من الحكم مجددا مع اليمين المتطرف".

وكان كورتز شكل حكومة مع اليمين المتطرف في ديسمبر-كانون الأول 2017، وانهار الائتلاف بعد 18 شهرا إثر فضيحة فساد تورط فيها نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه.

وفي الانتخابات التشريعية المبكرة في سبتمبر-أيلول، حقق حزب كورتز فوزا عريضا حيث حصل على 37.5 في المائة من الأصوات. وفضل اليمين المتطرف الذي شهد تراجعا كبيرا العودة إلى المعارضة. ولم يكن كورتز بحاجة سوى لقوة اسناد للحصول على الأغلبية في البرلمان والعودة إلى منصب المستشار.

وبدل مد اليد للاشتراكيين الديموقراطيين الذين حلّوا في المرتبة الثانية، بدأ مفاوضات توجت بداية العام باتفاق مع الخضر الذين حققوا تقدما بعشر نقاط.

يشار إلى ان أنصار البيئة يحققون تقدما في ألمانيا. كما يشارك وزراء من الخضر في حكومات السويد وفنلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ.

ومن المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين صباح الثلاثاء في فيينا أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين القيادي السابق في حزب الخضر.