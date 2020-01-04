قصر باكنغهام ينشر صورة جديدة للملكة إليزابيث الثانية وورثة عرشها

نشر قصر باكنغهام صورة جديدة للملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رفقة ورثتها الثلاثة.

وتظهر الملكة في الصورة بفستان أبيض يقف إلى جوارها إبنها الأمير تشارلز، أمير ويلز، وحفيده الأمير جورج، وخلفها حفيدها دوق كامبريدج الأمير ويليام.

وتم التقاط الصورة في 18 كانون الأول/ ديسمبر في قصر باكنغهام، قبل احتفالات عيد الميلاد.

هذه ليست الصورة الأولى من نوعها، حيث سبق للملكة وورثتها الظهور في صورة تجمعهم سوياً عام 2016 في ذكرى عيد ميلاد الملكة التسعين.

الصورة من توقيع رانالد ماكشني، الذي قام بالتقاط الصورة في غرفة العرش في القصر الملكي، والذي حملت الصورة السابقة كذلك توقيعه.