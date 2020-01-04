كتائب حزب الله تدعو القوات العراقية إلى الابتعاد عن قواعد تضم جنودا أمريكيين

دعت "كتائب حزب الله"، الفصيل العراقي الموالي لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي، القوات العراقية مساء السبت إلى "الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر" من القواعد التي تضم جنودا أمريكيين اعتباراً من مساء غد الأحد.

ويأتي هذا التحذير بعيد سقوط قذائف وصواريخ على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين حيث مقر السفارة الأمريكية بوسط بغداد، وعلى قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة، التي تؤوي جنودا أمريكيين.

وكانت مصادر إعلامية عراقية وأخرى دولية قد أكدت استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد بصاروخين من نوع كاتيوشا. وأشار مسؤولون أمنيون إلى سقوط قذيفتي هاون مساء السبت على المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، حيث مقر السفارة الأمريكية التي تعرضت الثلاثاء إلى هجوم من فصائل موالية لإيران.

وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، حيث عززت واشنطن أمن سفارتها ونشرت قوات إضافية الأسبوع الحالي، وسط ازدياد الشعور المناهض للولايات المتحدة في أعقاب اغتيالها الجمعة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقتل سليماني الجمعة في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، ما تسبب في صدمة في الجمهورية الإسلامية، وأثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط. وكان سليماني إحدى أكثر الشخصيات التي تحظى بشعبية في أوساط الإيرانيين، وقاد فيلق القدس الذي يشرف على العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وتوعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي بـ "انتقام قاس" وأعلن الحداد لثلاثة أيام الجمعة عقب مقتل سليماني.

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على قواعد عراقية تضم عسكريين أمريكيين أسفرت عن جرح ومقتل عدد من العسكريين العراقيين، وصولا إلى استهداف قاعدة عسكرية في كركوك شمال بغداد بثلاثين صاروخاً في الـ 27 ديسمبر-كانون الأول، ما تسبب بمقتل مدني أمريكي.

وردّت الولايات المتحدة في الـ 29 ديسمبر-كانون الأول بقصف منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي، ما تسبب بمقتل 25 مقاتلا.