سفير إيران في الأمم المتحدة: الأميركيون بدأوا نزاعا عسكريا باغتيال سليماني

صرح سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت راونتشي لشبكة "سي إن إن" مساء الجمعة ان الولايات المتحدة قامت "بعمل حربي" ضد إيران يستدعي ردّاً باغتيالها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وقال السفير الإيراني أن الهجوم الذي أودى بحياة سليماني وجرى بطائرة مسيرة استهدفت قافلة لقوات عراقية موالية لإيران "كان في الواقع عملاً حربياً من قبل الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني".

وأضاف "انهم بدأوا (الأميركيون) نزاعاً عسكرياً باغتيال أحد كبار ضباطنا بعمل إرهابي. ماذا بإمكان إيران أن تفعل؟ لا يمكننا البقاء صامتين، علينا أن نتحرك وسنتحرك".

وتابع تخت راونتشي "سيكون هناك انتقام، انتقام قاس"، مؤكداً أن "الرد على عمل عسكري هو عمل عسكري. بيد من ومتى وأين، المستقبل سيقول لنا ذلك".