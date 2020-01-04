شيفروليه أميركية استخدمت في تشييع قاسم سليماني تثير سخرية مغردين

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من تشييع قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اللذين قضيا في ضربة جوية أميركية، فجر الجمعة.

وأجري التشييع اليوم في العاصمة العراقية، بغداد، وشارك فيه الآلاف.

الصورة التي يتم تداولها منذ ساعات، وفيها نُقل جثمانا القائدين العسكريين الإيراني والأميركي، أميركية الصنع، وهي من نوع شيفروليه، وهذا ما أثار سخرية البعض، خصوصاً وأن الحشود المشاركة في التشييع نددت بالتدخل الأميركي في المنطقة هاتفة "الموت لأميركا".

تم تشييع #قاسم_سليماني في #بغداد بسيارة شيفروليه اميركية.. مع هتافات "الموت لأميركا" Publiée par Jad Yateem sur Samedi 4 janvier 2020

الصورة نفسها تداولها مغرّدون آخرون، ورأوا في المشهد كاملاً "تناقضاً في الخطاب" المناوئ لأميركا.

والسيارة التي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نوع شيفروليه سيلفيرادو يرجح أنها من إنتاج 2016. يذكر أخيراً أن مجموعة جنرال موترز الأميركية هي مالكة شركة شيفروليه مع كاديلاك وبيويك و"جي إم سي" وبونتياك.