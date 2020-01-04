شاهد: طول كعكة الملوك في المكسيك يتجاوز 500 متر

قام مئات المكسيكيين بتناول كعكة الملوك في مدينة خالابا بمحافظة فيراكروز حيث تمّ تحضير أطول كعكة بالمناسبة. وأكد منظم الحدث فيكتور هوغو رودريغيز مالدونادو أن طول الكعكة يصل إلى 250 متراً، وقد تمّ جمع الطحين والزبدة والمربى والبيض والفواكه المجففة من التبرعات الخاصة. ويتناول المكسيكيون في منازلهم كعكة الملوك في الأيام التي تسبق السادس من يناير-كانون الأول، أي موعد عيد الغطاس.
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