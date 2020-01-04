شاهد: ابنة قاسم سليماني تناشد روحاني بالثأر لوالدها

أظهر شريط فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية ابنة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في ضربة أمريكية استهدفت سيارة كان يستقلها بالقرب من مطار بغداد الدولي، وهي تتحدث إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني وتطلب منه الثأر لوالدها.

وزار الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا السبت منزل الجنرال قاسم سليماني لتقديم العزاء، والتقى بابنة سليماني، زينب سليماني، التي سألت الرئيس: "من يثأر لأبي؟" مطالبةً: "أريد أن تأخذوا بثأر أبي".

وتقول وكالة أسوشييتد برس إن روحاني تعهد بالانتقام، وقال لزينب سليماني "لا تقلقي بشأن ذلك".

وكان يُنظر إلى قاسم سليماني على أنه العقل المدبر للاستراتيجية الأمنية الإقليمية لإيران، وتعهدت طهران بالانتقام الشديد في أعقاب اغتياله، وهو ما يثير المخاوف بانفلات الأوضاع في المنطقة وزيادة منسوب التوتر.

وقضى في الغارة الجوية، إضافة إلى سليماني، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وعناصر آخرين من الحشد.