قرصنة إلكترونية تستهدف وزارة الخارجية النمساوية

تعرضت أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخارجية النمساوية "لهجوم سيبراني خطير"، بحسب ما أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية قد أكد يوم السبت أنّ الهجوم ما زال مستمرا الأحد "وقد يستمر لعدة أيام بحسب الخبراء".

وجاء في البيان أنه "نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقا بهجوم موجَّه مِن قبل دولة". و"في الماضي، كان بعض الدول الأوروبية هدفا لهجمات مماثلة"، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارتان إنه في مواجهة الهجوم "الذي تم رصده سريعا جدا، تمّ اتخاذ تدابير فورا" وتشكيل "لجنة تنسيق".

وأصبحت ظاهرة الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق ومتعددة الجوانب في السنوات الأخيرة، مستهدفة قطاعات عدة منها اقتصادي وسياسي وأيضاً الأفراد.