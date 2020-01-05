سيارة مسرعة تدهس وتقتل ستة سياح ألمان وتصيب 11 آخرين شمال إيطاليا

قضى ستة شبان سياح ألمان وأصيب 11 آخرون في حادث سير في شمال إيطاليا عندما دهستهم سيارة مسرعة.

وقع الحادث بالقرب من بولزانو في منطقة ألتو أديجي بالقرب من الحدود النمساوية، بعيد الواحدة صباحاً فجر الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، عندما كان الضحايا يستعدون للصعود على متن حافلتهم.

وقال أرنو كومباتشر، الرئيس الإقليمي لألتو أديجي، في تصريح للصحفيين إن الضحايا كانوا جزءًا من مجموعة تزور المنطقة.

وتحظى هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي إلى حد كبير، والتي تقع في شمال إيطاليا وتتميز بمنتجعات التزلج والقرى الجميلة، بشعبية لدى السياح الألمان.

#EINSATZINFO: FF Luttach - 05.01.20 - 01:15 - Alarmstufe 5 - Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich heute Nacht in... Publiée par Landesfeuerwehrverband Südtirol sur Samedi 4 janvier 2020

وقالت خدمة إطفاء المتطوعين في منشور على فيسبوك إن الضحايا قتلوا في مكان الحادث، و تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات قريبة، في حين نقل أحد الجرحى بطائرة مروحية إلى مستشفى في النمسا.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن السائق كان إيطالياً يبلغ من العمر 28 عامًا وكان دمه يحتوي على نسبة عالية من الكحول.