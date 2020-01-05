كرواتيا: منافسة حادة بين غرابار كيتاروفيتش وميلانوفيتش على رئاسة البلاد

يدلي الناخبون في كرواتيا هذا الأحد بأصواتهم في دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، التي تشهد تنافسا حادا بين الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش ورئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش.

وتسعى غرابار كيتاروفيتش إلى كسب تأييد اليمين القومي للفوز ضدّ خصمها في هذه الانتخابات التي أشار المتابعون إلى أنه لا يمكن التكهن بنتائجها.

وأشار استطلاع للرأي إلى تقدم رئيس الوزراء السابق ميلانوفيتش بـ 3 نقاط، مع تسجل نسبة تردد ناهزت الـ 13 في المائة في صفوف الناخبين، وهو ما يؤكد أن الأمور لم تحسم بعد.

وتشهد كرواتيا عدة تحديات على رأسها تنامي اليمين القومي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده منذ عدة سنوات، إضافة إلى مشاكل الفساد.

وكانت غرابار كيتاروفيتش قد حصلت على 27 في المائة من الأصوات خلال الدورة الأولى بينما حصل ميلانوفيتش على ثلث الأصوات حيث استفاد في الدورة الأولى من دعم الناخبين في المدن وانقسام اليمين.

ويشارك في هذه الانتخابات حوالي 3.8 ملايين شخص ومن المقرر أن تغلق مراكز التصويت أبوابها عند الساعة السادسة بالتوقيت العالمي، على أن يبدأ إعلان النتائج بعد ساعة من ذلك.

وتأتي الدورة الثانية لهذه الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حيث يفترض أن تشرف على إدارة مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.