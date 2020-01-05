إيران تستدعي القائم بالأعمال الألماني لديها

استدعت طهران اليوم، الأحد، القائم بالأعمال الألماني لديها، إثر ما قالت إنه مواقف "غير مقبولة" عبّر عنها مسؤولون في برلين في وقت سابق، بخصوص اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وخلال اللقاء مع الدبلوماسي الألماني شددت طهران على "اعتراضها الشديد" عمّا صدر عن متحدثة باسم الخارجية الألمانية الجمعة الفائت.

وكانت أوريكيه ديمير صرحت الجمعة أن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل سليماني "ردة فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي تقع على مسؤولية طهران".

الجمعة أيضاً عبرت المتحدثة عن "قلقها الشديد" بعد مقتل سليماني ودعت الى "احتواء التصعيد". وكانت تشير في كلامها إلى هجمات استهدفت ناقلات نفط أجنبية في محيط مضيق هرمز في النصف الأول من 2019 وغارة جوية على منشآت نفطية سعودية في أيلول/سبتمبر.

وتنسب برلين على غرار واشنطن هذه الهجمات الى إيران التي تنفي مسؤوليتها.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن هذه الملاحظات "غير منصفة ومتهورة وضارة".

وذكّرت طهران القائم بالاعمال الألماني بأن "الشهيد سليماني يحظى بالاحترام ليس في إيران فحسب بل أيضا في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بوصفه بطلا في مكافحة الإرهاب" وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وألمانيا مع فرنسا وبريطانيا هي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المهدد بالانهيار منذ انسحبت الولايات المتحدة منه في أيار/مايو 2018.