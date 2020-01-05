التحالف الدولي يعلّق عملياته ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق

أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعليق عملياته ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وأيضاً وقف مهام التدريب والدعم التي يقدمها للجيش العراقي. ويأتي هذا القرار بعيد كشف التحالف عن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواته، لكنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.

وذكر بيان للتحالف: "نؤكد وقوع هجومين بالقرب من القواعد العراقية التي تتمركز فيها قواتنا في الساعة 19:46 بتوقيت بغداد، وتعرضت المنطقة الخضراء لقصف غير مباشر، ولم تصب منشآت التحالف ومن المحتمل أن تلحق الأضرار بالمدنيين العراقيين".

وأضاف البيان: "في الساعة 19:50 انفجرت صواريخ قرب قاعدة بلد الجوية، ولم يصب أي من جنود التحالف"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن العراقية تحقق في تلك الحوادث". وتابع البيان: "ننفي ما ورد عن هجمات طالت مركز العمليات بالقرب من الموصل".

وأشار التحالف في وقت سابق إلى تقليص عملياته العسكرية في العراق غدة العملية التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد. وقال مسؤول عسكري أمريكي: "سنقوم بعمليات محدودة ضد تنظيم الدولة الإسلامية مع شركائنا (…) تدعم بشكل متبادل جهودنا لحماية قواتنا"، وأضاف: "عزّزنا الإجراءات الأمنية والدفاعية في القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف".

وتابع المسؤول نفسه أن التغيير جاء بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية من الفصائل الموالية لإيران على القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة، موضحا أن جهود المراقبة ستتركز الآن على هجمات جديدة محتملة عوض التركيز على تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الأخيرة عن مقتل مدني أمريكي الشهر الماضي، وهو ما عزز المخاوف من اندلاع حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.