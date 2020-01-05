شاهد: عشرات الآلاف في بيونغ يانغ يجددون الولاء للـ"كيم جونغ أونية"

شهدت ساحة كيم إيل سونغ وسط العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ هذا الأحد تجمع عشرات آلاف المواطنين. وقد بات هذا التجمع أحد طقوس الولاء الذي يقوم به المواطنون في كوريا الشمالية "لتجديد البيعة النظام".

وكانت تجمعات السنوات الماضية تنظم قبل أيام قليلة من إلقاء الزعيم كيم جونغ أون لخطاب أمام الأمة بمناسبة العام الجديد.

ووقفت الحشود بطريقة منتظمة ورفعت بينها لافة ضخمة كتب عليها "تحيا الـ"كيم إل سونغية" و"الـ"كيم جونغ أونية" في إحالة إلى كيم إل سونغ وكيم جونغ أون، القائدين الحالي والسابق للبلاد.

كتب على اللافتة الحمراء التي رفعت بين الحشد "تحيا الكيم إل سونغية" و"الكيم جونغ أونية" في إحالة إلى كيم إل سونغ وكيم جونغ أون، القائدين الحالي والسابق للبلاد أ ب

وجاء تجمع هذا العام دعما لنتائج اجتماع حزب العمال في أواخر ديسمبر-كانون الأول، والذي تمّ نقل نتائجه عن طريق وسائل الإعلام في بداية الشهر الجاري.

واستمع الحاضرون إلى الكلمة التي ألقاها كيم نونغ، المسؤول البارز ورئيس لجنة حزب العمال في مدينة بيونغ يانغ وقال فيها: "هناك صعوبات حادة في طريقنا، ولكننا نملك قيادة عظيمة في حزبنا، وأقوى سلاح لدينا يكمن في وحدتنا، فضلا عن القوة الهائلة لاقتصادنا الاشتراكي الذي يدعم نفسه، لذا سننتصر بالتأكيد".

وصفق الحاضرون طويلاً لخطاب المسؤول، وسارت الوفود في الساحة وهي تحمل الأعلام والرايات الوطنية.