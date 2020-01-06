فاز الممثل الأمريكي – المصري الأصل رامي يوسف بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "رامي" الذي يدور حول حياة عائلة مصرية مهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهتف رامي خلال خطاب استلامه للجائزة قائلاً "الله أكبر" كما شكر منتجي العمل والمشاركين في تأليفه.

وبجانب بطولة العمل، ألف يوسف (28 عاماً) المسلسل بمساعدة آخرين كما قام بإنتاجه.

وولد يوسف في مدينة نيويورك الأمريكية لأبوين مصريين هاجرا إلى الولايات المتحدة ويتحدث مسلسله الكوميدي عن طبيعة حياة أسرة عربية مسلمة في المجتمع الأمريكي.

كذلك فاز فيلم "1917" للمخرج سام مينديز بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم وحصد خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر".

خواكين فينيكس أ ب Chris Pizzello

وفازت ريني زيلويغر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي" وحصد براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم "ذات مرة في هوليوود".

وفاز مسلسل "تشيرنوبل" بجائزة أفضل مسلسل درامي.