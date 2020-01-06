اجتماعٌ طارئ لوزاء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة الإيرانية

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم اجتماعاً طارئاً في بروكسل لمناقشة الأزمة الإيرانية، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين لوكالة فرانس برس.

ويبدأ الاجتماع في الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت غرينتش، في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سبل للتهدئة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي بضربة أميركية في العاصمة العراقية بغداد.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب اليوم على لسان وزير ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لتخلي إيران عن كل القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. وأشار بوريل إلى أنه "يعمل مع كل المشاركين (في الاتفاق) على المسار الذي يجب سلوكه".

ويشار إلى أن حلف شمال الأطلسي يعقد اليوم اجتماعا استثنائيا على مستوى السفراء لمناقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. فيما يُتوقع أن يعقد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غرنتيتش.

والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت أعلنت أنها سترسل تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني وتهديد إيران بـ"ردّ قاس"، ما يثير الخشية لدى الأوروبيين ولدى أعضاء حلف شمال الأطلسي من اندلاع نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران.