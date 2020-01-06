زعيم حزب العمال البريطاني يوجه رسالة إلى الجالية الجزائرية في لندن

في خطوة غير منتظرة، تقدم زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين بتعازيه للجالية الجزائرية المقيمة في بريطانيا إثر مقتل أحد افرادها بطعنات خنجر في منطقة فينسبري بارك في شمال لندن السبت. وكتب كوربين على صفحته في تويتر "أنا مصدوم من الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها عامل تسليم طعام في منطقة فينسبري بارك. أنا متعاطف مع أقارب الضحية والجالية الجزائرية. يجب أن يحاسب مرتكب الجريمة من طرف العدالة، كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية عمال التسليم الذين يعملون في ظروف غير آمنة".

هذا وتطرقت وسائل إعلام بريطانية وجزائرية نهاية الأسبوع الماضي لحادثة مقتل شاب جزائري يدعى تقي الدين بودان البالغ من العمر 30 عاما، كان يعمل كعامل لتوصيل الطلبات لدى خدمة ديليفريو وأوبر إيت. وعثرت الشرطة البريطانية على جثة الضحية في منطقة فينسبري بارك وفتحت تحقيقا حول الجريمة. ولم تعلن الشرطة البريطانية أي تفاصيل أخرى عن الواقعة وسبب ارتكاب الجريمة.