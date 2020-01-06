النيابة الألمانية تتهم لاجئاً سوريا بقيادة كتيبة تابعة لداعش في الرقة

وجهت النيابة الألمانية الإثنين تهم جرائم إرهاب لرجل سوري يشتبه بقيادته وحدة من مقاتلي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا. وقال ممثلو الادعاء في فرانكفورت إن الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لم يكشف عن اسمه، وجهت إليه تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية وانتهاك قوانين الأسلحة.

وأضافت النيابة أن المشتبه به دخل ألمانيا في يونيو/ حزيران 2015 وتم منحه في البداية وضع اللجوء قبل أن يتم إلغاؤه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

هذا واعتقلت الشرطة الألمانية المتهم في مدينة كاسل بوسط البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، حيث يقبع في السجن منذ ذلك التاريخ.

وقال الإدعاء في بيان إن الرجل كان عضوًا في تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة ما بين 2013 إلى 2015 كقائد لوحدة تضم 20 عنصرا على الأقل في مدينة الرقة لفترة.

وأشار الإدعاء إلى أن الرجل متهم أيضاً بأسر رجلين، أحدهما شيعي والآخر علوي، واحتجازهما كرهائن قبل تسليمهما إلى قائد في تنظيم داعش. وتجهل النيابة الألمانية مصير الرجلين.