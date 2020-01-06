بيلوسي تعلن تقديم قرار للكونغرس يحد من صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، أن الكونغرس سيصوت هذا الأسبوع، على مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران. وأرسلت بيلوسي الأحد رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس تعلن فيها أن مجلس النواب سيقدم ويصوت على "قرار خاص بقوى الحرب للحد من الأعمال العسكرية للرئيس ترامب فيما يتعلق بإيران" وسط تصاعد التوتر.

وكتبت بيلوسي "القرار يعيد التأكيد على مسؤوليات الرقابة التي يفرضها الكونغرس منذ فترة طويلة من خلال تكليفه بأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونغرس، فإن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الإدارة فيما يتعلق بإيران تتوقف في غضون 30 يومًا".

كما ورد في رسالة بيلوسي أن "إدارة ترامب نفذت الأسبوع الماضي غارة جوية استفزازية وغير متناسبة، استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى"، موضحة أن هذا الهجوم والتصرف عرض جنودنا والدبلوماسيين وغيرهم للخطر وسبب تصعيدا خطيرا للتوترات مع إيران".

رسالة بيلوسي تأتي في الوقت الذي تقوم به الولايات المتحدة بنشر الآلاف من القوات الإضافية في الشرق الأوسط في أعقاب الضربة الجوية التي قتلت القائد الإيراني قاسم سليماني وتهديد الرئيس دونالد ترامب باستهداف 52 مواقعا في إيران في حالة الإعتداء على المصالح الأمريكية في المنطقة من طرف إيران.