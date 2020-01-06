شاهد: احتفالات الروس الأرثودوكس عشية عيد الميلاد

احتفل المسيحيون الأرثودوكس الروس عشية عيد الميلاد، بزيارة الفضاءات الاحتفالية وكذلك الكنائس. كذلك ينهي المسيحيون الأرثودوكس 43 يوما من الصوم، ويحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح في 7 كانون الثاني/يناير ككل عام، وفق التقويم اليولياني.

ويقول مواطنون روس ممن يحتفلون بالمناسبة، إنهم يريدون أن يعتقدوا في بعض المعجزات، التي يمكن أن تضفي شيئا من السعادة والفرحة على الناس في العام الجديد، وبأن تكون السماء أقل تلبد بالسحب، وألا تكون هناك حروب. ويرى آخرون أنهم حين يذهبون إلى الكنيسة، يغمرهم ارتياح، تسمو معه النفوس والمشاعر.