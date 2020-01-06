ترامب: "ايران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران قراراها التخلي عن الالتزام بقيود تخصيب اليورانيوم في إطار الإتفاق الموقع في العام 2015.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً".

وانسحبت إدارة ترامب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الصين، الأمم المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا) وألمانيا.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق الذي بات مهددا على أن تخفض أنشطتها النووية بشكل كبير، لتثبت أن ليس لها أهداف عسكرية، في مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها.

لكن إيران أكدت من جديد الأحد استعدادها للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي إذا غيرت واشنطن سياستها تجاهها.