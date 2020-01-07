مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها إلى بغداد لمدة ثلاثة أيام لدواع أمنية

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الثلاثاء عن تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتوجهة إلى العاصمة العراقية لمدة ثلاثة أيام إلى أن تستقر الحالة الأمنية في البلاد.

وفي بيان نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك، اشارت إلى أنه "نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد، لحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

وأضاف البيان أنه سيتم العمل بهذا القرار ابتداءا من يوم غد الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير وحتى يوم الجمعة 10 منه، واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

بيان إعلامي تعليق رحلات مصرللطيران مؤقتا الي بغداد القاهرة في ٧ يناير صرح باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة... Publiée par ‎الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدنى المصرى‎ sur Mardi 7 janvier 2020

ويأتي هذه القرار غداة إعلان شركة الخطوط الجوية الأردنية استئناف رحلاتها المباشرة من عمان غلى بغداد بعد توقف ثلاثة أيام لدواع "أمنية احترازية".

وكانت الشركة الأردنية ومعها شركة "طيران الخليج" البحرينية أعلنتا الجمعة تعليق رحلاتهما إلى بغداد كإجراء وقائي.

ويأتي قرار إيقاف الرحلات بعد مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ليل الخميس الجمعة في قصف جوي أمريكي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وحذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، من أن هذه الضربة، تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق "فورا".