محكمة هندية تأمر بإعدام أربعة رجال تناوبوا على اغتصاب وقتل طالبة في حافلة في 2012

أمرت محكمة هندية الثلاثاء بإعدام أربعة رجال في 22 كانون الثاني/يناير بعد إدانتهم بجريمة اغتصاب الطالبة جيوتي سنغ في جامعة دلهي بشكل جماعي وقتلها في العام 2012.

واتهم ستة أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة الوحشية التي وقعت في حافلة، إلا أنه تم الإفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة بسبب كونه قاصرا، بينما انتحر آخر كان ينتظر محاكمته.

والثلاثاء أصدر قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار أمرا بإعدام الأربعة شنقا الساعة السابعة صباح يوم 22 كانون الثاني/يناير. وأعربت عائلة سنغ عن سرورها بالحكم.

ولا يزال بإمكان الأربعة استئناف الحكم، وتقديم طلب رأفة للرئيس الهندي.

وتعرضت سنغ (23 عاما) لهجوم في كانون الأول/ديسمبر 2012 أثناء عودتها إلى منزلها من السينما بصحبة صديق لها.

وتناوب المهاجمون على اغتصابها وانتهاك جسدها بقضيب حديدي بينما كانت الحافلة تجوب شوارع المدينة. وبعد ذلك القوا بها وصديقها الذي تعرض للضرب المبرح في حفرة على جانب إحدى الطرق.

وتوفيت سنغ متأثرة بجراحها بعد نحو الأسبوعين من الهجوم في سنغافورة حيث تم نقلها لتلقي العلاج اللازم.

وخرج عشرات آلاف الهنود إلى الشوارع احتجاجا، وأدت القضية إلى اعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.

وصرحت والدتها اشا ديفي في حديث للصحافيين "سيعيد هذا الحكم ثقة النساء في القضاء، وابنتي ستحصل على العدالة أخيرا".

أما والدها فوصف الحكم بأنه "جيد للبلاد بأكملها". وأضاف "ولكن الكفاح سيستمر لإنصاف العديد من بنات الآخرين ممن هن في وضع مماثل في أنحاء الهند".

وذكر الإعلام الهندي أن سجن تيهار الذي يحتجز فيه المدانون، أجرى مؤخرا تجربة على عملية شنق باستخدام الدمى.