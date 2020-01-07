باريس وواشنطن تحددان مهلة 15 يوما للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على شركات الانترنت

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة "15 يوما" للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وكان لومير يتحدث في لقاء مع صحفيين في مقر وزارة المالية الفرنسية، مع المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي "سيقف إلى جانب فرنسا". وقال الوزير الفرنسي "حددنا مهلة 15 يوما تماما".

وكانت واشنطن قد أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما عطلتها لسنوات. لكنها وضعت في كانون الأول/ديسمبر شروطا رفضتها باريس، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية التوصل الى اتفاق عالمي بحلول نهاية العام 2020.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة "غافا" التي تضم شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون الأمريكية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.