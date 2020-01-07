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إسبانيا

البرلمان الإسباني يثبت بيدرو سانشيز رئيساً للحكومة

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بقلم:   Hassan Refaei 
البرلمان الإسباني يثبت بيدرو سانشيز رئيساً للحكومة
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Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Manu Fernandez
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ثبّت البرلمان الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيساً للحكومة بعد أن فاز بتصويت على الثقة في مجلس النواب، ما ينهي شللاً سياسياً في البلاد استمرّ ثمانية أشهر.

وحصل سانشيز الذي يُتوقع أن يشكل حالياً حكومة ائتلاف غير مسبوقة مع اليسار الراديكالي من حزب "بوديموس"، على 167 صوتاً فيما صوّت 165 نائباً ضد تنصيبه رئيساً للحكومة وامتنع 18 نائباً عن التصويت.

ويشار إلى أن سانشيز فشل في الحصول على ثقة البرلمان في الجولة الأولى من التصويت، إذ لم يحصل سوى على تأييد 166 نائباً، أي 10 أصوات دون الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، بينما بلغت الأصوات التي اعترضت على تشكيله الحكومة 165 وامتنع 18 عن التصويت.

يذكر أن سانشيز، أكد في شهر أيلول/سبتمبر الماضي على رفضه خيار تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب أونيداس بوديموس، وقال: لا يوجد بديل عن حكومة اشتراكية تضمّ بعض الأعضاء المستقلين، وأشار حينها إلى أن الثقة بين حزبه الاشتراكي وبوديموس اليساري قد اهتزّت على إثر فشل تصويتين في البرلمان للمصادقة على الحكومة في شهر تموز/يوليو الماضي.

وكان مجلس النوّاب استأنف نشاطه العادي بعد ثمانية أشهر من الانقطاع عن النشاط منذ الربيع الماضي، بسبب تعذّر تشكيل أغلبية برلمانية لتأليف حكومة إثر انتخابات نيسان/أبريل، والعودة إلى صناديق الاقتراع في العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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