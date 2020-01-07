حكمت محكمة قبرصية اليوم الثلاثاء بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق مراهقة بريطانية لادعائها كذباً بأنها اغتُصبت على يد 12 سائحاً إسرائيلياً في قبرص في يوليو - تموز الماضي.

وقال القاضي إنه قرر منح الفتاة، البالغ عمرها 19 عاماً، "فرصة أخرى" بعد اعترافها بالخطأ الذي اقترفته.

وأضاف أن عمرها اليافع وقلة خبرتها وحالتها النفسية وقضائها شهراً كاملاً بالسجن أثناء محاكمتها التي امتدت لستة أشهر كانت عوامل شفعت لها لتخفيف الحكم.

وطبقاً للقاضي، يمكن إعادة تفعيل الحكم ليكون نافذاً إذا ارتكبت الفتاة أي جرائم خلال فترة ثلاث سنوات.

ولكن تقارير إعلامية قبرصية أفادت بأن الرئيس نيكوس أناستاسيادس سيصدر عفواً عنها وستعود إلى بلادها.